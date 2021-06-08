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Инфраструктура для сортировки мусора полностью охватит город Санья на Хайнане в 2022 году

В каждом районе города утвердят ответственную за утилизацию отходов организацию, компанию-перевозчика, а также надзорное подразделение

САНЬЯ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Инфраструктура для сортировки бытового мусора полностью охватит все районы китайского города Санья в провинции Хайнань в 2022 году. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на план местного управление жилья, городского и сельского строительства.

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К следующему году в Санья реализуют систему, согласно которой во всем городе строго регламентируют места и время выброса мусора. Кроме того, в каждом районе утвердят ответственную за утилизацию отходов организацию, компанию-перевозчика и надзорное подразделение.

За каждой точкой сбора отходов закрепят одного или двух инспекторов для контроля исполнения правил утилизации. Мусор можно будет выбрасывать с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 21:00.

Густонаселенные районы городского округа Санья с развитой транспортной инфраструктурой будут привязаны к ближайшим городским сортировочным пунктам. Из малонаселенных и удаленных от города районов будет организован централизованный вывоз мусора.

Власти Хайнаня уделяют особое внимание защите окружающей среды и борьбе с загрязнением. Четыре крупных населенных пункта острова - Хайкоу, Санья, Саньша и Даньчжоу - с октября 2020 года ввели обязательную сортировку бытовых отходов. С декабря прошлого года на острове введен запрет на использование не поддающихся биологическому разложению пакетов, мешков для мусора, столовых приборов и других бытовых изделий. К концу 2025 года провинция полностью запретит производство, продажу и использование всей пластиковой продукции, указанной в утвержденном правительством КНР списке.

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