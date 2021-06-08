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Пандемия COVID-19
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В Минздраве заявили, что летальность среди заболевших COVID-19 достаточно высока

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев отметил, что ситуация с распространением коронавируса улучшилась

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России улучшилась, но летальность среди заболевших достаточно высока, заявил во вторник замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

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"К сожалению, несмотря на все мероприятия, - да, мы видим, что ситуация улучшилась, ситуация стабилизировалась, часть людей переболела, часть людей привита, - мы видим достаточно высокую летальность пациентов, и мы понимаем с вами <...>, что без системной вакцинации эту пандемию не победить", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 145 843 случая заражения, выздоровели 4 752 085 человек, умерли 124 496. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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