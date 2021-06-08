В Свердловской области выявили около 25 заражений измененными штаммами коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 25 случаев заражения измененными штаммами новой коронавирусной инфекции зафиксировано в Свердловской области. Половина из них завозные из-за рубежа, сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба заместитель губернатора области Павел Креков.

"В пределах 25 случаев. <...> В половине случаев это то, что завезено из-за пределов РФ", - сказал Креков, отвечая на вопрос, сколько зафиксировано в регионе случаев заражения измененными штаммами коронавируса.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 098. Общее число выписанных достигло 84 001, число случаев смерти больных - 3 521.