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Пандемия COVID-19

В Свердловской области выявили около 25 заражений измененными штаммами коронавируса

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 098

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 25 случаев заражения измененными штаммами новой коронавирусной инфекции зафиксировано в Свердловской области. Половина из них завозные из-за рубежа, сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба заместитель губернатора области Павел Креков.

"В пределах 25 случаев. <...> В половине случаев это то, что завезено из-за пределов РФ", - сказал Креков, отвечая на вопрос, сколько зафиксировано в регионе случаев заражения измененными штаммами коронавируса.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 098. Общее число выписанных достигло 84 001, число случаев смерти больных - 3 521.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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