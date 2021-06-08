Путин заявил, что система долгосрочного ухода за пожилыми охватит всю страну в 2022 году

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Система центров долгосрочного ухода за пожилыми людьми охватит всю страну в следующем году, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

"Работа, связанная со стационарозамещающими технологиями, чрезвычайно важна. Это не только в нашей стране, это развивается во многих странах", - сказал глава государства на встрече по видеосвязи с представителями социальных организаций. По его словам, долгосрочную систему ухода необходимо совершенствовать.

"Именно поэтому у нас было шесть, сейчас - 24 таких центра, и в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации", - подчеркнул Путин. Он отметил, что "Минтруд, правительство определяют источники для того, чтобы поддержать этот вид деятельности". "И мы будем обязательно это делать, в самое ближайшее время определимся, и, уверен, планы создать систему по всей территории Российской Федерации в 2022 году - эта задача будет решена", - заявил глава государства.

"Для людей пожилого возраста, требующих особого внимания, или с инвалидностью, конечно, очень важно иметь возможность оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. В то же время мы прекрасно понимаем, что уход за такими людьми, которым требуется поддержка со стороны, это значительный, серьезный труд, в том числе и со стороны близких, у которых возникают в этой связи под час значительные ограничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности", - сказал Путин.