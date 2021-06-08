Дума в I чтении включила вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении правительственный законопроект о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

Документ внес в Госдуму кабмин в конце мая. В законе предлагается уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Предлагаемые изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального бюджета, поясняют авторы инициативы. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в этом году для охвата профилактическими прививками против коронавируса не менее 60% взрослого населения РФ потребуется дополнительное финансирование на закупку вакцин в объеме порядка 26,5 млрд рублей.

Как отмечают в кабмине, при формировании проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы "потребность в бюджетных ассигнованиях будет скорректирована с учетом эпидемиологической ситуации в субъектах РФ".

Как подчеркнул в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон в случае принятия не обязывает граждан вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. "Президент говорил и мы здесь должны еще раз сказать: прививка - дело добровольное, никого заставлять не надо", - отметил Володин.

Кроме того, он призвал коллег разобраться в поступающей информации об увольнениях людей, которые не сделали прививку, и взять ситуацию под контроль. "Никого не имеют право уволить за то, что он не сделал вакцину. Значит, на контроль возьмем. <…>. Если кто-то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся и поправим, людей защитим, уберем эту угрозу", - подчеркнул Володин.