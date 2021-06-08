Путин предложил подумать над финансированием проектов волонтеров старшего поколения

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Необходимо подумать над тем, как лучше организовать финансовое сопровождение волонтерских проектов людей старшего поколения, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе встречи по видеосвязи с работниками социальной сферы.

Так глава государства прокомментировал просьбу представителя НКО из Калининграда, который рассказал, что волонтеры старшего возраста зачастую готовы предложить свои проекты обществу, но получить финансовую поддержку проектов им непросто, в том числе в силу ограниченности возможностей федеральной программы "Молоды душой". Представитель НКО попросил президента увеличить финансирование этой программы или других программ по поддержке проектов людей старшего поколения.

По словам Путина, такие программы в высшей степени востребованы, "во-первых, потому что у нас людей старшего возраста становится все больше и больше, и многие из них после выхода на пенсию сохраняют хороший потенциал, есть ресурсы, здоровье позволяет, и им важно чувствовать себя востребованными". "Это придает силы людям, и есть те, кто нуждается в этой помощи", - добавил он.

"Безусловно, использовать опыт людей старшего поколения обязательно нужно, тем более, если у них есть желание трудиться на этом благородном поприще", - уверен президент. Он заверил, что власти будут продолжать оказывать поддержку развитию центров добровольцев старшего поколения на всей территории страны.

"Мы подумаем по поводу того, как лучше организовать финансовое сопровождение. НКО как правило получают поддержку в виде грантов и [имеют] другие источники финансирования. Понимаю, что конкретному человеку трудно взять и организовать это юрлицо, бегать по инстанциям. Но давайте подумаем, как организовать работу таким образом, чтобы и финансирование шло в нужном объеме, чтобы развивалась эта работа по всей территории РФ, была необременительна для людей, была выстроена так, чтобы даже небольшая денежка, как в народе говорят, никуда не исчезала, а попала в нужные руки. Но то, что мы будем поддерживать это направление деятельности, сомнений нет никаких", заявил Путин.