Мишустин поручил скорректировать расчеты при оплате соцуслуг для людей с инвалидностью

ДМИТРОВ /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду подготовить изменения в законодательство, которые позволят не учитывать зарплату людей с инвалидностью при расчете взимаемых средств для оплаты социальных услуг.

Мишустин во вторник посетил Дмитровский комплексный центр соцобслуживания населения, где встретился с руководителями социальных учреждений Подмосковья. Участники встречи обратили внимание на то, что зарплата людей с инвалидностью учитывается при расчете платы за социальные услуги, и человек вынужден отдавать большую часть своих средств в счет оплат соцуслуг.

Глава правительства согласился с тем, что необходимо скорректировать эту практику. "Я - как человек и как гражданин - считаю, что это неправильно. Нужно поговорить с коллегами из Государственной думы и внести изменения в законодательство, чтобы зарплата инвалидов не учитывалась при определении базы для отчисления соответствующих выплат", - заявил Мишустин. Он подчеркнул, что "министерству труда надо обязательно это сделать".

Премьер также сообщил, что правительство планирует до конца 2022 года распространить систему центров социального обслуживания на всю территорию России, а наиболее значимые социальные услуги перевести в цифровой формат.