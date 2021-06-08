Мишустин считает важным, чтобы пожилые граждане сделали прививку от COVID-19

Во вторник во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения глава правительства поговорил с подопечными центра, узнал, что все они сделали прививку от коронавируса, и заметил, что это правильное решение, к которому необходимо подвести и тех, кто еще не решился сделать прививку.

Глядя на двух пенсионерок, играющих в шахматы, премьер и сопровождавший его губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поинтересовались, почему женщины в масках. Пенсионерки ответили, что соблюдают меры предосторожности на всякий случай, хотя сами они уже сделали прививки. "Это очень правильно, и всем рекомендуйте пожалуйста. Это очень важно", - сказал Мишустин, подчеркнув, что власти сделали все необходимое, чтобы вакцинация была доступной и удобной. Женщины рассказали, что привились "Спутником V". По словам одной из них, она долгое время не решалась на прививку. "Да, переживают люди, - согласился премьер. - Когда миллионы людей сделали и когда доказана безопасность вакцины, конечно, нужно делать".

"Надо всем вакцинироваться, причем, конечно, добровольно. Ничего насильно делать не надо. Это так важно для всех: для семьи, для тех, кто рядом живет, для общения", - подчеркнул Мишустин.

Посещение центра

Во время посещения Дмитровского комплексного центра соцобслуживания населения Мишустин познакомился с пожилыми людьми, которые проводят там время, а также пообщался с работниками социальных учреждений Московской области и поздравил их с профессиональным праздником.

Директор центра Елена Гаврилова рассказала, что в структуре учреждения функционируют стационарное отделение "Дом-интернат малой вместимости" на 42 места, восемь отделений социального обслуживания на дому, которые своей помощью охватывают за день 942 человека, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания (его услугами пользуются 38 человек), а также отделение программы "Активное долголетие" - его за день посещают 40 человек.

Работает при центре и отделение доставки граждан старше 65 лет в медицинские организации. Оно обслуживает десять человек в день.

"Активное долголетие"

Премьер пообщался с посетителями центра, которые приходят сюда заниматься балетом, рисованием, скандинавской ходьбой и другими видами активности. Ему рассказали, как в центре реализуется "Активное долголетие", и глава кабмина отметил, что это замечательная программа.

В частности, Мишустин зашел в зал, где пожилые женщины занимались балетом. "Очень красиво", - заметил он и попросил остановить музыку, чтобы поговорить с танцовщицами. "Скажите, только честно, это же не потому, что мы приехали? Вы сами занимаетесь?" - спросил премьер. Женщины дружно запротестовали, рассказав, что сейчас у них проходит обычное занятие, благодаря которому они выучили массу танцев.

Глава правительства поинтересовался, приходят ли на танцы мужчины, но оказалось, что представители сильного пола - редкие гости в балетном зале. Женщины заметили, что большая часть из них вдовы, но танец - прекрасная возможность сохранять оптимизм и жить дальше. "Здесь самое главное это общение. Я чувствую, что у вас глаза у всех горят. Самое главное, что вы можете общаться", - заметил Мишустин.

Женщины также хвалили "Активное долголетие" и высказали пожелание, чтобы подобных центров стало больше. Они отметили, что в их возрасте не хватает общения, а в программе есть занятия на любой вкус: рукоделие, компьютерная грамотность и другие. Есть и встречи с психологом.

Подопечные центра не скупились на добрые слова в адрес персонала, назвав соцработников "вторыми мамами". "Это замечательно, что у вас такое настроение, вы все такие красивые!" - отметил Мишустин. Танцовщицы предложили премьеру угадать, сколько им лет. "Я стесняюсь", - засмеялся глава правительства. Оказалось, что самой молодой из женщин 74 года, а кому-то и 82. "Никогда не скажешь! Совсем молодые еще", - искренне восхитился Мишустин.

Занятия рисованием

Премьер также пообщался с людьми, занимающимися рисованием. Он очень внимательно осмотрел работы учениц. "Здорово!" - восхитился Мишустин, рассматривая солнечные пейзажи на мольбертах художниц. Их педагог объяснила, что на ее классах люди занимаются не обычным, а так называемым правополушарным рисованием.

"При чем здесь правое полушарие? Здесь ромашки", - удивился премьер. Преподаватель пояснила, что левое полушарие отвечает за рациональное мышление, а правое - за творчество. Поэтому, по ее словам, во время таких занятий пожилые люди стараются специально отключиться от рационального мышления и погружаются в рисование.

"Мне кажется, что можно попробовать отключить левое полушарие, в том числе некоторым чиновникам, и поработать кисточкой", - засмеялся Мишустин.

"Я бы хотел научиться рисовать", - добавил он. "Приходите! Мы вас научим", - заверила инструктор.

Общение и подарки

Мишустин пообщался с подопечными учреждения - участниками Великой Отечественной войны Надеждой Володиной, которой 4 июля исполняется 100 лет, и Анатолием Хомичем, а также с пожилой парой, которая здесь познакомилась - Людмилой Колмогоровой и Владимиром Коробовым. "Вы здесь женились? У вас пятилетие? На оловянную свадьбу пригласите?" - спросил премьер, обращаясь к супругам. "Здоровья чтоб хватило", - с улыбкой ответили они.

Колмогорова рассказала о своей жизни и прочла гостям стихи, в том числе знаменитое стихотворение Константина Симонова "Жди меня". "Вы потрясающе читаете, правда. У нас мурашки у всех по коже... И какая память! Блестяще!" - похвалил Мишустин.

Пенсионеры рассказали, что стараются вести активный образ жизни, занимаются ходьбой, гимнастикой и танцами. "Вижу, что у вас у всех глаза очень веселые и очень молодые. Возраста не чувствую. Самое главное - настроение", - отметил премьер. Он вручил подопечным учреждения подарки - букеты цветов, павловопосадские платки и торт.

Нужная профессия

Кроме того, Мишустин встретился с работниками социальных учреждений Московской области. На встрече присутствовали соцработники из Красногорска, Егорьевска, Дмитрова, Ногинска, Озер, Ступина, Люберец, Павловского Посада, Балашихи, Орехово-Зуева, Сергиева Посада, Королева, Рузы.

"Я хочу сказать, что самая большая награда - это глаза людей, которым помогли, глаза пожилых людей, глаза детей, семей, матерей и отцов, которым стало чуть легче в непростое время, которое выпало на их долю", - сказал премьер.

Он поздравил всех собравшихся с Днем социального работника, а также с 30-летием социальной службы, и поблагодарил за труд. В честь профессионального праздника Мишустин подарил по букету красных роз всем участницам встречи.