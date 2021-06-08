Мишустин считает, что мужчин нужно агитировать проходить диспансеризацию

ДМИТРОВ /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо агитировать мужчин проходить диспансеризацию. Такое мнение он высказал во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения во вторник.

"Это не просто проблема. Об этом недавно президент говорил в послании [парламенту], по диспансеризации. Все необходимые мероприятия сегодня есть, нет настроения у людей, особенно у мужчин", - сказал глава правительства, указав на малое число мужчин даже в этом конкретном социальном учреждении. В ответ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заметил, что это общая проблема для всех мест встречи по интересам людей старшего поколения.

Мишустин считает важным поддержать идею необходимости прохождения регулярной диспансеризации. "И агитировать мужчин, объяснить им, что это", - добавил он. По мнению премьера, те, кто регулярно проходят медицинские осмотры, дольше живут и меньше болеют. "В мире давно все это знают, поэтому очень важно, чтобы мы еще с нашими мужчинами поговорили", - указал глава кабмина.

В Дмитровском комплексном центре соцобслуживания Мишустин познакомился с группой женщин, занимающихся скандинавской ходьбой. Они пожаловались, что мужчины совершенно не проявляют интерес к этому виду спорта, в их кружке нет ни одного представителя сильного пола. Более того, по их словам, мужчин в это центре в принципе мало. Председатель правительства поинтересовался, как проходят занятия. Ему рассказали, что после разминки люди ходят на прогулки в парк или лес. Таким образом, за день они проходят по пять, шесть и даже более километров.

Чтобы продемонстрировать командный дух, участницы секции встретили Мишустина бодрой кричалкой. "Я очень рад, что у вас такое настроение. Вообще, социальный работник, который любит людей, это здорово. Заходишь и видишь это тепло, которое нас окружает, настроение совершенно другое", - заметил премьер. При этом он с юмором сказал, что у всех собравшихся "глаза честные и горят". "Понимаете, когда начальники едут, все стараются как-то приукрасить что-то, но здесь настроение другое", - подытожил он.