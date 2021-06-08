Путин пообещал разобраться с вопросом о том, достаточно ли в РФ наград для соцработников

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить вопрос о том, достаточно ли в России государственных и ведомственных наград для работников социальной сферы.

Так он ответил на предложение ввести отдельные награды для соцработников за их труд в период пандемии, которое было озвучено во время встречи по видеосвязи с представителями соцучреждений во вторник. Путин отметил, что недавно введенные в РФ орден Пирогова и медаль Луки Крымского должны распространятся и на социальную сферу. "Если это не так, мы это обязательно сделаем", - сказал глава государства. Он добавил, что есть и ведомственные награды.

"Я вам обещаю, что я обязательно посмотрю, с коллегами обязательно на этот счет поговорим", - сказал Путин. По его словам, работники соцсферы должны ощущать не только пусть небольшую, но денежную поддержку со стороны государства, но и признание в виде госнаград. "Я обязательно это обсужу с правительством и соответствующими службами администрации президента. Если там чего-то не хватает, мы обязательно сделаем", - заключил президент.

При этом он подчеркнул, что, хоть награды и должны вручаться, но они не могут в полной мере отразить то уважение, которое вызывает у людей труд социальных работников. Путин признал также, что в самом начале пандемии "социальные работники оказались если не забытыми", то во всяком случае власти не сразу вспомнили, что эта сфера требует особой поддержки со стороны государства. "Надеюсь, что это все компенсировано должным образом", - добавил президент.

Путин считает необходимым укреплять имидж социального работника. "По поводу поднятия имиджа социального работника - тоже считаю это очень важным", - сказал президент. Он подчеркнул, что одно дело, когда это замечается только на бытовом уровне, а другое дело - когда это вносится в федеральную повестку государственной политики. "Это лишний раз подчеркивает доброе сердце тех людей, которые занимаются этим видом деятельности, но и политику государства в социальной сфере", - отметил Путин, поблагодарив соцработников и поздравив их с профессиональным праздником.

Одна из участниц встречи, школьница из Адыгеи, рассказала о региональном ресурсном центре, в котором волонтеры трудятся плечом к плечу с соцработниками. Путин поблагодарил девушку и ее товарищей за их работу, пожелав им успехов. "Это очень хорошо, что вы в таком возрасте приобщаетесь к такому благородному виду деятельности, - считает президент. - Это останется и пойдет с вами по жизни, останется на всю жизнь с вами. Это то, что определяет качество души каждого человека, а значит, будет определять и ваше будущее".

Школьница также рассказала, что в честь Дня социального работника волонтеры приготовили для своих коллег цветы и торт, и попросила у президента разрешения передать от него слова благодарности по завершении мероприятия. "С удовольствием", - с улыбкой согласился Путин.