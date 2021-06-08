Сибирский университет опроверг свое участие в климатической обсерватории ZOTTO

ТАСС, 8 июня. Сибирский федеральный университет (СФУ) опроверг свое участие в международной обсерватории по изучению климата ZOTTO (Красноярский край), отметив, что собственником станции является Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе университета.

Ранее пресс-служба Минобрнауки России заявила, что не получала от участников проекта ZOTTO, который может закрыться в 2022 году из-за нехватки средств, предложений по финансированию проводимых на ней научных проектов. В числе участников проекта упомянут СФУ.

"Станция ZOTTO принадлежит Красноярскому научному центру СО РАН достаточно давно. Мы подали заявку на климатический научно-образовательный центр мирового уровня, наша заявка набрала максимальный балл. В этой связи совместные проекты со станцией ZOTTO были бы нам интересны. Но мы не являемся ее собственниками и никакого отношения к станции не имеем", - заявили ТАСС в пресс-службе СФУ.

Российско-немецкий проект ZOTTO стартовал в 2006 году и рассчитан на тридцать лет непрерывных измерений. Стоимость содержания и обслуживания станции 20 млн рублей в год. Основные средства выделяются Обществом Макса Планка (Германия). Со стороны РФ финансирование привлекается в рамках малобюджетных проектов и грантов. Как ранее сообщил ТАСС один из участников проекта, целевое финансирование обсерватории ZOTTO со стороны РФ отсутствует, что может привести к прекращению ее работы уже 2022 году.

ZOTTO (Zotino Tall Tower Observation Facility, Научная обсерватория "станция высотной мачты") - научная станция вблизи села Зотино Красноярского края, предназначенная для мониторинга парниковых газов. Центральным элементом станции является мачта высотой 304 метра c установленными на ней метеорологическими приборами. Кроме того, мачта используется для анализа образцов воздуха с различных высот.