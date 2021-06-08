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Путин пообещал усилить поддержку людей с аутизмом в России

Президент добавил государство на федеральном и региональном уровне также будет делать все для поддержки интернатов для престарелых и инвалидов

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Власти России будут усиливать поддержку людей с расстройствами аутистического спектра, заверил президент страны Владимир Путин.

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"Сопровождать людей с такими особенностями точно нужно, нужно их поддерживать, и мы, безусловно, будем это делать", - сказал глава государства во вторник в ходе общения по видеосвязи с социальными работниками. Путин подчеркнул, что такое содействие на государственном уровне осуществляется по разным направлениям.

"И мы эту поддержку будем усиливать, будем разворачивать ее в нужном объеме по всей территории РФ", - сказал президент, комментируя выступление руководителя нижегородского центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра Алисы Бадьяновой. Путин отдельно подчеркнул, что в Нижнем Новгороде "эта работа выстроена достойно", и поблагодарил в связи с этим руководство города и региона.

Комментируя же выступление директора Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов на Камчатке Игоря Акчувакова, Путин отметил, что государство на федеральном и региональном уровне будет делать все для поддержки подобных учреждений. Помимо задачи улучшения ситуации в таких домах-интернатах Путин упомянул также необходимость перехода на новые системы работы в этой сфере и создания условий, "чтобы люди могли оставаться дома".

"Все это в поле нашего зрения находится", - сказал глава государства.

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