Волонтеры из Калининграда попросили президента поддержать программу "Молоды душой"

ТАСС, 8 июня. Волонтеры "Серебряного возраста" из Калининграда попросили президента РФ Владимира Путина поддержать программу "Молоды душой", которая дает возможность людям старшего поколения получить средства как физическим лицам на реализацию волонтерских инициатив. С просьбой к главе государства на встрече в формате видеоконференции во вторник обратился директор АНО Центр "Добровольцы серебряного возраста" в Калининградской области Денис Бельский.

"Молоды душой" - это уникальная история, это программа, которая позволяет людям старшего возраста найти применение своим талантам, своему ресурсу. Конкурс "Молоды душой" на данный момент обеспечивается только Фондом "Память поколений" - это всего 5 млн рублей на всю страну, на все регионы. Это очень-очень мало, конечно же. Если бы вы смогли поддержать эту программу, это направление, мы бы существенно расширили помощь и поддержку для инициатив и проектов людей старшего возраста", - сказал Бельский.

Волонтеров старшего поколения объединяют Центры "Добровольцы серебряного возраста", в стране уже открыто 47 таких центров, добавил Бельский, уточнив, что они являются юридическими лицами. Программу "Молоды душой" учредили и реализуют Ассоциация волонтерских центров и благотворительный Фонд "Память поколений".

Владимир Путин отметил, что программы подобного рода в высшей степени востребованы, потому что люди старшего возраста уже после выхода на пенсию сохраняют свой потенциал и чувствовать себя востребованными для них очень важно. С другой стороны, есть те, кто нуждается в их помощи. "Поэтому, безусловно, использовать опыт людей старших поколений, конечно, обязательно нужно, если, тем более, у них есть желание трудиться на этом благородном поприще. Вот вы упомянули о 47 центрах, мы, безусловно, будем дальше способствовать тому, чтобы эти центры расширялись и работали по всей территории Российской Федерации, мы поддержим их", - сказал президент.

Касаясь поддержки проекта "Молоды душой", Владимир Путин отметил, что некоммерческие организации (НКО) имеют право на поддержку государства и получают ее в виде грантов, других источников финансирования. "Давайте подумаем, как организовать работу таким образом, чтобы и финансирование шло в нужном объеме, чтобы расширялась эта работа по всей территории Российской Федерации и была необременительной для людей. И в то же время была выстроена таким образом, чтобы та, даже, может быть, небольшая денежка, как в народе говорят, все-таки она никуда не исчезала, а чтоб попадала туда, куда нужно, в нужные руки. Но то, что мы будем поддерживать это направление деятельности, сомнений нет никаких", - сказал он.