В Курганской области отменили запрет на посещение общественных мест детьми без взрослых

ТАСС, 8 июня. Оперативный штаб Курганской области отменил введенный из-за пандемии запрет на посещение детьми общественных мест без сопровождения взрослых. Об этом сообщили на странице правительства региона во "ВКонтакте" во вторник.

Мера была введена в регионе в октябре прошлого года в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Новое решение оперативного штаба: отменен запрет на посещение несовершеннолетними жителями области общественных мест без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что в сложной эпидемиологической ситуации такая мера помогла сократить время пребывания подростков в торговых центрах и минимизировать риски распространения коронавируса, но летние каникулы предполагают большее нахождение детей на улице, в оздоровительных лагерях и на природе.