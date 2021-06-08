{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Курганской области отменили запрет на посещение общественных мест детьми без взрослых

Ограничение действовало с октября 2020 года

ТАСС, 8 июня. Оперативный штаб Курганской области отменил введенный из-за пандемии запрет на посещение детьми общественных мест без сопровождения взрослых. Об этом сообщили на странице правительства региона во "ВКонтакте" во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Мера была введена в регионе в октябре прошлого года в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Новое решение оперативного штаба: отменен запрет на посещение несовершеннолетними жителями области общественных мест без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что в сложной эпидемиологической ситуации такая мера помогла сократить время пребывания подростков в торговых центрах и минимизировать риски распространения коронавируса, но летние каникулы предполагают большее нахождение детей на улице, в оздоровительных лагерях и на природе.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
Суд отклонил жалобу "Одноклассников" на штраф за неудаление запрещенного контента
Причиной назначения штрафа стал отказ соцсети удалить посты с призывами к участию в несанкционированных митингах 23 января
Суд отклонил жалобу "Одноклассников" на штраф за неудаление запрещенного контента
Читать полностью