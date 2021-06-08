Судебный департамент ВС РФ предложили наделить правом разработать мундиры для судей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России предложил наделить Судебный департамент правом разработать служебное обмундирование для судей и работников аппаратов судов. Об этом говорится в законопроекте, одобренном во вторник пленумом ВС для внесения в Госдуму.

Необходимость новеллы вызвана итогами проверки Счетной палаты в 2017 году, когда аудиторы отмечали в условиях ежегодно выделяемых средств отсутствие единого подхода в обеспечении служебным обмундированием судей и имеющих классные чины работников судов, единых требований к описанию моделей, ткани костюмов и порядку их приобретения и пошива, что, по оценке Счетной палаты, не позволяет обеспечить единообразие внешнего вида судей и служащих судов, создает риски закупки служебного обмундирования с избыточными свойствами и характеристиками. Стоимость отдельных предметов обмундирования, закупаемых органами судебной системы РФ, в два-три раза выше аналогичных предметов, закупаемых Федеральной службой судебных приставов и органами прокуратуры. Кроме того, Счетная палата обратила внимание на отсутствие четких норм о том, в каких случаях судьи и работники аппаратов судов должны носить служебное обмундирование. В результате, по оценке Счетной палаты, до 45% средств, выделявшихся из бюджета с 2014 по первое полугодие 2017 года на обмундирование, было использовано на иные цели. Счетная палата даже провела онлайн-опрос, нужно ли вообще обеспечивать обмундированием работников аппаратов судов и влияет ли это на качество правосудия.

О законопроекте

В пояснительной записке к законопроекту Верховный суд согласился, что эти вопросы требуют более четкого законодательного урегулирования. В настоящее время действуют лишь постановление Верховного совета РФ от марта 1993 года за подписью Руслана Хасбулатова, утвердившее описание внешнего вида мантии судей, а также постановление правительства РФ 1994 года за подписью Виктора Черномырдина, где наряду с поручением Минфину ежегодно предусматривать ассигнования на служебное обмундирование судей и имеющих классные чины работников судов дано описание этой формы. Причем служебное обмундирование было введено одинаковым для судей и сотрудников аппарата судов и похожим на форму прокуроров и приставов: синий двубортный пиджак с желтыми пуговицами с гербом РФ, брюки или юбка, белая и светло-синие рубашки, черные галстук и туфли.

Одобренный Пленумом ВС законопроект предлагает наделить Судебный департамент полномочиями утверждать "техническое описание мантии судьи и образцов предметов служебного обмундирования судей и работников аппаратов судов, имеющих классные чины, работников аппарата Судебного департамента и его органов". Они должны будут быть согласованы с Советом судей РФ и Геральдическим советом при президенте. Кроме того, законопроект предлагает наделить Судебный департамент также полномочиями утверждать по согласованию с Советом судей порядок и нормы обеспечения судей мантиями, служебным обмундированием - судей и работников аппаратов судов, а также определить порядок их ношения, в том числе случаи обязательности ношения служебного обмундирования судьями.

Другим законопроектом, который также будет внесен в Госдуму, предлагается сделать обязательным ношение формы сотрудниками аппаратов судов во время судебных заседаний и при приеме посетителей, а в остальных случаях - по решению председателя суда.

Парадные мундиры

Внесение законопроектов, разработанных еще в 2018 году, приостановила пандемия. Вопрос обмундирования судей обсуждался еще в феврале прошлого года на совещании председателей региональных советов судей в Москве. Так, председатель cовета судей Тамбовской области Наталия Бурашникова напомнила, что хотя символом судьи является судейская мантия, она надевается лишь при непосредственном отправлении правосудия и не предусмотрено ее ношение во внесудебное время. До революции 1917 года судьи, как и другие работники юстиции, носили мундиры.

Высокопоставленный работник судебной системы рассказал ТАСС, что предполагается ввести парадные мундиры, которые судьи могли бы носить на торжественных мероприятиях, в том числе при приеме присяги, награждении. Актуально введение мундиров и для судей, пребывающих в отставке.

В то же время в судейской среде не исключают изменения вида мундира. Сегодняшний форменный пиджак судьи не является характерным для одежды судей с исторической точки зрения - он ближе к прокурорскому мундиру и отличается от него лишь отсутствием погон и карманов.

В связи с этим рассматривается вариант двух видов парадной одежды судей - летней белой и зимней синего или черного цвета с прошитыми золотистыми нитями обшлагами. Возможны также отдельные знаки отличия для судей арбитражных судов, судов общей юрисдикции и мировых судей, а также знаки, указывающие на работу в определенном суде. Единственным отличием мундира судьи может стать отсутствие погон, хотя как и у дипломатов, могут быть введены знаки, указывающие на квалификационный класс судьи.