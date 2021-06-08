В Краснодаре врачи спасли пациента с коронавирусом, у которого было поражено 95% легких

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Пациента, у которого было 95-процентное поражение легких, спасли специалисты Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре. Он находился в реанимации более двух месяцев, из которых 16 дней был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщается на сайте больницы.

"В апреле больница получила два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), с помощью которых реаниматологи стали оказывать максимально эффективную помощь пациентам, находящихся в критическом состоянии с острой дыхательной или сердечной недостаточностью. Сразу же после поступления и обучения персонала к одному из аппаратов подключили пациента, находящегося в критическом состоянии, с 95% поражения легких. После нормализации состояния его перевели в терапевтическое отделение "красной зоны", а через несколько дней выписали из больницы домой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности пациент находился в реанимации более двух месяцев, из них 16 дней - на ЭКМО. Также в сообщении отмечается, что пациенту еще предстоит реабилитация, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.