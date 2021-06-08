Госдума приняла в первом чтении законопроект о соблюдении ночью тишины в домах

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный группой депутатов-единороссов законопроект об обязательном соблюдении тишины в многоквартирных домах ночью, а также иных установленных Жилищным кодексом РФ требований.

Инициатива поступила на рассмотрение палаты еще в мае 2020 года. Жилищный кодекс предлагается дополнить новой статьей, согласно которой "собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными" в принадлежащее ему помещение. Собственник должен "обеспечить соблюдение тишины в ночное время", требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах.

Отдельно указано, что "не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время". Временной интервал, в течение которого не допускается шум, устанавливается законом субъекта РФ. Законопроектом при этом предусмотрены исключения - плач ребенка, звуки воды в инженерных трубах, звук шагов при обычной ходьбе и так далее. Нарушением не будет считаться шум от спасательных, аварийно-восстановительных и иных неотложных работ, "связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан".

Законопроект обязывает собственников в случае необходимости выполнения работ, которые могут привести к нарушению режима тишины, уведомить об этом соседей путем размещения объявления в общедоступных местах.

Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств повлечет "административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения". Как пояснила при внесении законопроекта ТАСС один из его авторов, депутат-единоросс Ольга Павлова, корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях будут внесены позднее.

Замечания к проекту закона

Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект. В заключении указывается, что инициативу концептуально поддержали Минстрой, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор. Документ также был поддержан профильным комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ при условии его существенной доработки. В частности, согласно заключению комитета, текст "содержит большое количество оценочных и некорректных формулировок, толкование которых может быть различным в зависимости от определенных факторов". В комитете также рекомендовали учесть, что собственниками помещений в многоквартирных домах могут быть и публично-правовые образования.

Как заверила на заседании Павлова, которая является одним из авторов инициативы, все замечания будут учтены, ко второму чтению планируется "прописать механизм фиксации нарушений" режима тишины, будет определен ответственный орган власти, который смог бы фиксировать такие факты.