В Москве открылась фотовыставка, посвященная промпредприятиям

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первая фотовыставка #FollowMeTo The Moscow Industry, посвященная промпредприятиям, открылась на Арбате во вторник. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Для создания выставки были привлечены авторы всемирно известного арт-проекта о путешествиях #FollowMeTo, Мурад и Наталья Османн, а также еще восемь популярных в соцсетях фотохудожников, специализирующихся на городской, архитектурной и пейзажной фотографии: Дмитрий Киселев, Роман Манукян, Павел Огородников, Андрей Родионов, Артем Ронин, Александр Сухарев, Рустам Шагиморданов и Вадим Щербаков.

"Сегодня столичная промышленность - это не только экономика и сложные производственные процессы. Это целый мир, о настоящей жизни которого знают немногие. Уже не первый год мы знакомим людей с этой интересной сферой деятельности. В рамках экспозиции посетителям покажут промышленность с нового, неожиданного ракурса: она предстанет не только во всей своей мощи, но и красоте", - сказал Прохоров.

В фотопроекте приняли участие 10 столичных промпредприятий: от производителей плавленых сыров и напитков до нефтеперерабатывающего завода. Среди них - косметическая фабрика "Свобода", производитель чипов "Микрон", тормозной завод "Трансмаш" и другие.

"Промышленность - неотъемлемая часть жизни любого мегаполиса, порой кажущаяся обывателю чем-то серым и скучным. При этом на фабриках и заводах Москвы создаются удивительные вещи, работают сотни тысяч людей. Вместе с другими креаторами мы стремились передать уникальную энергию этих объектов. Получившаяся фотовыставка переосмысляет городскую промышленность, показывая современный подход индустрии, эстетику столичных промпредприятий и их продуктов, с которыми мы взаимодействуем каждый день", - добавил создатель проекта #FollowMeTo Мурад Османн.