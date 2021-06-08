ГИБДД: большая часть ответственности за безопасность электросамокатов лежит на властях

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Основная часть проблем, которые касаются средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и гироскутеры, находится в зоне ответственности муниципальных властей. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"70% снятия проблем в этой сфере лежит в руках субъектов и муниципальных властей. Я очень благодарен правительству Москвы, они оперативно отреагировали на эту ситуацию. И, действительно, ведь власти строят соответствующую инфраструктуру для СИМ - это велосипедная инфраструктура", - сказал он в ходе круглого стола в ОНФ.

Митрошин также отметил, что в ведении властей находятся также регулировка рынка проката, запрет въезда на определенные территории, а также ограничение скорости. "В конце концов, правоприменение и мера ответственности - это тоже полномочия муниципальных и субъектовых властей. Москва этому хороший пример", - отметил Митрошин.

Он также добавил, что в настоящее время ситуация на дорогах становится безопаснее, так как люди выбирают передвижение на электросамокатах и гироскутерах вместо личного автотранспорта.