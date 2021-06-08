В Минздраве заявили, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут применяться для ревакцинации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут применяться при ревакцинации даже у тех граждан, которые изначально прививались данными препаратами, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на пленарном заседании в Госдуме сообщил, что привитым против коронавирусной инфекции "Спутником V", возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом. Однако он уточнил, что исследования в данной области еще ведутся. Гриднев также отмечал, что вакцинация "Спутником Лайт" в первую очередь направлена на молодежь, в частности на студентов.

"Вакцина "Спутник Лайт" показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. У лиц более старшего возраста применяется вакцина "Спутник V", разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан. Обе вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими", - отметили в ведомстве.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эта вакцина была зарегистрирована в России 6 мая. Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.