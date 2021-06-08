В ОНК заявили, что осужденный за шпионаж Уилан не жалуется на условия в колонии

ТАСС, 8 июня. Гражданин США Пол Уилан, осужденный за шпионаж против России, рассказал о небольших проблемах со здоровьем в колонии, в частности об аллергическом кашле, но не высказал никаких жалоб на условия содержания, сообщил во вторник ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерий Крутов после посещения колонии № 17, где содержится Уилан.

"Посетили колонию. Жалоб у него нет, никаких пожеланий не высказывал, он относится ко всему с пониманием и надеется, что встреча президентов РФ и США принесет ему освобождение, что его обменяют и он уедет на родину. Он верит, что так и произойдет, даже шутил. По здоровью есть некоторые вопросы: локоть побаливает и аллергический кашель", - сказал Крутов.

Ранее Уилан просил, чтобы ему предоставили возможность общаться с англоговорящим врачом. "Сейчас рядом с ним переводчик, молодой человек, он пользуется с разрешения колонии его помощью. С нами общался через переводчика", - пояснил правозащитник.

По его словам, Уилан работает в швейном цеху, "занимается пуговицами, делает пропитку". "Работа ему нравится, все хорошо у него, он не затравлен и четко понимает, где находится. С администрацией выстроил отношения, с заключенными", - отметил председатель ОНК. Он также уточнил, что ориентировочно в двадцатых числах июня ОНК вновь посетит колонию, где содержится Уилан.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.