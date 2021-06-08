В лесах Тюменской области снимут режим ЧС, введенный из-за пожаров

ТЮМЕНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) перестанет действовать в лесах Тюменской области с 9 июня в связи со стабилизацией обстановки с пожарами в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.

"В Тюменской области с 9 июня перестает действовать режим ЧС в лесах регионального значения. На территориях, где обстановка продолжает оставаться напряженной, вводится режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности вводится на территориях Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов, гражданам и организациям запрещено посещать леса на перечисленных территориях. Режим ЧС в лесах муниципального характера сохраняется на территории Вагайского района", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что органам власти и уполномоченным организациям необходимо организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в границах которых может возникнуть чрезвычайная ситуация, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров.

Как отметил глава региона Александр Моор, ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась. "Благодаря принятым мерам нам в целом удалось пройти этот период. Мы правильно привлекли дополнительные силы и средства для тушения пожаров, в том числе авиацию", - сказал он.