Суд отклонил жалобу "Одноклассников" на штраф за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отклонил жалобу ООО "Мейл.ру" на постановление о штрафе в размере 4 млн рублей за отказ удалить информацию о несанкционированной акции 23 января в соцсети "Одноклассники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба Mail.ru оставлена без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда.

5 марта мировой суд признал ООО "Мейл.ру" виновной по двум протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначил наказание в виде штрафа в 4 млн рублей.

Как сообщалось ранее, причиной претензий к ООО "Мейл.ру" стал отказ удалить в соцсети "Одноклассники" посты с призывами к участию в несанкционированных митингах 23 января.