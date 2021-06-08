План действий против оползня в Ульяновске разработают за три недели

УЛЬЯНОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Эксперты разработают в течение трех недель план действий для устранения оползня в Ульяновске. Об этом сообщил журналистам во вторник министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 июня в ходе двусторонней встречи с врио губернатора Алексеем Русских в Ульяновске заявил, что поручит главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину оценить риски возникновения оползня в городе и возможности бюджета по их ликвидации. Он также добавил, что после возвращения в Москву направит в регион министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

"В течение трех недель наши коллеги из министерства строительства, из нашего министерства и команды врио губернатора сделают план, который определит следующие шаги", - сказал он.

Козлов уточнил, что оползень - это участок земли, который, как губка, впитал в себя воду. Главная задача - освободить его от воды и контролировать ситуацию в дальнейшем. Министр добавил, что предполагается несколько видов контроля за ситуацией. "Первый: нам нужно отвести воду, чтобы она не поступала на этот участок. Это может быть ливневка, которая уходит потом в очистные сооружения и которую мы строим по всей Волге с нашими коллегами из Минстроя, поэтому нужно решение с точки зрения инженерных мыслей и анализа применить", - отметил он.

По словам Козлова, еще один вид контроля ситуации с оползнем - дренажные системы. "Мы сегодня посмотрели, что на части участков они существуют, за ними должен быть должный уход и, соответственно, нет никаких оползней. Там, где с 1995-1996-х годов этой работой никто не занимался, соответственно, видим и последствия, что сегодня эти оползни есть", - сказал он.

Министр уточнил, что также необходим постоянный мониторинг ситуации. "И не менее важный вопрос, потому что водохранилище рядом, береговая зона. В том числе надо посмотреть возможности наши через Водресурсы, где мы можем поддержать этот берег для того, чтобы его не размывало, и те потери со стороны воды не добавляли сложности, которые есть", - отметил Козлов.