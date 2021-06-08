Скачок числа заражений в России, вопрос ревакцинации. Главное о коронавирусе за 8 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 145 843 случая заражения, из них новых — 9977 (максимум с 14 марта). За сутки умерли 379 человек, за весь период — 124 496.
- Привитым "Спутником V", возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом, исследования в данной области еще ведутся, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. При этом в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут применяться при ревакцинации даже у тех граждан, которые изначально прививались данными препаратами.
- "Спутник Лайт" направлен в первую очередь на молодежь, в частности на студентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
- Специалисты анализируют данные о возможности применения "Спутника V" среди беременных, выводы можно будет сделать через несколько недель, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Ковивак". В них примут участие 32 тыс. добровольцев.
- Заразился телеведущий, ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов.
Москва
- Всего зафиксировано 1 205 090 случаев заражения, из них новых — 3817 (максимум с 14 мая). Госпитализированы 1552 человека.
- Жители столицы смогут записаться онлайн на прививку вакциной "Ковивак" в пять поликлиник.
Мир
- Всего зафиксировано более 173,7 млн случаев заражения, умерли 3 739 415 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).