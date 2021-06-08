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Скачок числа заражений в России, вопрос ревакцинации.
Скачок числа заражений в России, вопрос ревакцинации.
Скачок числа заражений в России, вопрос ревакцинации.
Скачок числа заражений в России, вопрос ревакцинации.
Скачок числа заражений в России, вопрос ревакцинации.
Пандемия COVID-19

Скачок числа заражений в России, вопрос ревакцинации. Главное о коронавирусе за 8 июня

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 145 843 случая заражения, из них новых — 9977 (максимум с 14 марта). За сутки умерли 379 человек, за весь период — 124 496.
  • Привитым "Спутником V", возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом, исследования в данной области еще ведутся, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. При этом в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что  "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут применяться при ревакцинации даже у тех граждан, которые изначально прививались данными препаратами.
  • "Спутник Лайт" направлен в первую очередь на молодежь, в частности на студентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. 
  • Специалисты анализируют данные о возможности применения "Спутника V" среди беременных, выводы можно будет сделать через несколько недель, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Ковивак". В них примут участие 32 тыс. добровольцев.
  • Заразился телеведущий, ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 205 090 случаев заражения, из них новых — 3817 (максимум с 14 мая). Госпитализированы 1552 человека.
  • Жители столицы смогут записаться онлайн на прививку вакциной "Ковивак" в пять поликлиник.

Мир

  • Всего зафиксировано более 173,7 млн случаев заражения, умерли 3 739 415 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
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