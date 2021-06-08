Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник отклонила внесенный парламентариями от ЛДПР законопроект об отмене транспортного налога.

В пояснительной записке авторы указывают на то, что "главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик".

Законопроектом предлагалось признать утратившими силу положения ряда статей части первой и второй Налогового кодекса РФ, в том числе главы 28, а также внести изменения в отдельные статьи части первой кодекса, регулирующие вопросы транспортного налога. "Полагаем, что в нынешних условиях резкого падения доходов отмена на федеральном уровне регионального транспортного налога является мерой необходимой и своевременной", - утверждали авторы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация привела бы к выпадающим доходам региональных бюджетов на сумму не менее 160 млрд рублей в год. Компенсировать их предлагалось за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Как отмечается в заключении профильного комитета по бюджету и налогам, транспортный налог относится к региональным сборам и устанавливается законами субъекта РФ, 100% таких налогов поступают в региональный бюджет. В комитете также указывают на то, что предлагаемый авторами законопроекта способ компенсации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета "не соответствует ряду принципов бюджетной системы Российской Федерации".

Правительство также дало отрицательный отзыв на законопроект.