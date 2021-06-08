Благотворительный фонд Mastercard выделит $1,3 млрд на вакцинацию в Африке

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд компании Mastercard (Mastercard Foundation) выделит $1,3 млрд в течение следующих трех лет на финансирование закупок вакцин от коронавируса и их доставку в страны Африки. Об этом во вторник сообщил фонд на своем сайте .

Партнером фонда в реализации инициативы будут Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний. На эту сумму будут приобретены вакцины на 50 млн человек по всему континенту. Деньги пойдут также на финансирование поставок прививок, программ по развертыванию их производства в Африке.

"Задача по обеспечению равного доступа к вакцинам в Африке носит срочный характер. Наша инициатива призвана защитить жизнь людей и ускорить экономическое восстановление континента", - сказала глава фонда Рита Рой. Экономический спад, случившийся в 2020 году из-за пандемии, стал сильнейшим за последние 25 лет, из-за этого 39 млн человек могут оказаться в положении крайней нищеты, предупредил ранее Африканский банк развития.

Как указывает сам фонд, Африканский союз нацелен вакцинировать к концу 2022 года по меньшей мере 60% жителей материка или почти все совершеннолетнее население, что составляет примерно 750 млн человек. Но к настоящему моменту хотя бы одним компонентом привито менее 2% населения Африки. По информации газеты The Wall Street Journal, такая масштабная кампания обойдется в $16 млрд. За время пандемии в странах Африки выявлено почти 5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 130 тыс. человек.

Ранее Mastercard Foundation финансировал программу по закупке тестов от коронавируса для жителей этого региона.