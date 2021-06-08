Калининградские власти переедут в новый комплекс на месте Дома Советов

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Все ведомства правительства Калининградской области переедут в новый комплекс, который построят на месте неэксплуатируемого Дома Советов в историческом центре Калининграда. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на презентации концепции развития территории во вторник.

Концепцию развития площадки Дома Советов и окружающей территории представил старший партнер Архитектурного бюро "Студия 44" из Санкт-Петербурга Никита Явлейн.

"Мы все (правительство области) туда поместимся, плюс туда переедет МФЦ или будет создан второй МФЦ, мы с мэрией [Калининграда] обсуждаем. И мы готовы туда принять и мэрию, и парламент областной и городской, и какие-то федеральные структуры", - сказал Алиханов, отметив, что площадей в новом сооружении будет достаточно.

Власти Калининградской области выкупили здание Дома Советов в историческом центре Калининграда у прежних владельцев в июле 2019 года почти за 400 млн рублей. Вместе с сооружением была выкуплена площадка вокруг него с общим строительным объемом около 120 тыс. кв. м. Региональные власти намерены вернуть территории статус центра города. Для реализации этих планов по итогам двух конкурсов выбран проект "Студии 44". Здание администрации области, которое планируется построить, станет частью комплекса зданий. Оно вместит музей, административные помещения, помещения для переговоров, многофункциональный центр, кафе и рестораны и паркинг.

Всю территорию планируется разбить на три соединяющиеся зоны. Это археологический парк, на площадке, где располагался замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967 году по решению Калининградского обкома КПСС, административная часть и торговая, кулинарная площадка с ресторанами, кафе. В археологическом парке предполагается развитие зеленой зоны с элементами, напоминающими об истории места без какой-либо застройки. В остальных частях, помимо здания областного правительства, планируется возведение офисного центра, гостиничного комплекса, апартаментов, парковок.

Дом Советов представляет собой две 21-этажные башни. Строительство комплекса было начато в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Здание готово на 95%, современный вид оно приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, но так и не использовали. Областные власти планировали восстановление здания и его использование в качестве административного, но позднее отказались от этих планов из-за их нецелесообразности. Сооружение решено демонтировать. Как сообщил ранее губернатор области Антон Алиханов, эта процедура займет около одного года, а реализация проекта застройки территории - три или четыре года.