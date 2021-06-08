СК сообщил об аресте имущества коррупционеров на 13 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники СК добились ареста имущества коррупционеров на 13 млрд рублей с начала года, более 1,4 тыс. должностных лиц привлечены к ответственности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК России по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания.

"В целях возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, в ходе предварительного следствия арестовано имущество обвиняемых на сумму более 13 млрд рублей, изъято имущество, денежные средства и ценности на сумму 1,4 млрд рублей, подследственными добровольно возмещен ущерб в размере 6,9 млрд рублей", - сообщили в СК.

Также на совещании Бастрыкин отметил, что в этом году направлено в суд 2 214 уголовных дел о коррупции в отношении 2 449 человек, большая часть - по фактам взяточничества (1 486). "В качестве обвиняемых по направленным в суд делам привлечено 1 411 должностных лиц", - добавили в ведомстве. В числе направленных в суд 27 уголовных дел - в отношении организованных групп по обвинению 99 человек и 4 дела - в отношении преступных сообществ по обвинению 20 человек.

По итогам совещания Бастрыкин потребовал активизировать работу по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных при реализации национальных проектов. Также он отметил, что по всем делам коррупционной направленности необходимо добиваться полного возмещения причиненного ущерба.

Глава СК заявил о недостатках в работе следственных управлений по Республике Башкортостан, Новосибирской, Костромской и Мурманской областям. На совещании были заслушаны доклады о мерах по их устранению. Также он отметил с положительной стороны работу следственных подразделений по Удмуртской Республике, Брянской, Архангельской областям и Ненецкому автономному округу.