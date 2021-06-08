Роскомнадзор проверит эфир с премии Муз-ТВ на наличие пропаганды нетрадиционных отношений

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверит запись трансляции "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света" на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В случае выявления нарушений, Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования", - указали в ведомстве.

Представители службы также напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей и может распространяться только со знаком "18+" и ночью (после 23:00 по местному времени). В случае нарушения этой нормы Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы.

При этом проверить на соответствие нормам законодательства РФ необходимо не только трансляцию, но и само мероприятие, отметили в Роскомнадзоре. "Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции "6+". В данном случае, полагаем, что следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора", - сообщили в пресс-службе.

Вручение национальной премии в области популярной музыки Муз-ТВ состоялось 4 июня в Москве в Дворце спорта "Мегаспорт". Режиссером премии стал Олег Боднарчук. Блогер Даня Милохин прибыл на церемонию в костюме, состоявшем наполовину из черного фрака, а вторая половина представляла собой коктейльное платье цвета фуксии. Певец Филипп Киркоров и блогер Дава прибыли на церемонию в открытом лимузине и позировали для фотографов в окружении нескольких полуодетых мужчин.