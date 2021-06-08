В Якутии объяснили расхождения в данных о пожарах сложностью подсчета при задымленности

ТАСС, 8 июня. Власти Якутии объяснили выявленные Минприроды РФ расхождения в данных о лесных пожарах в регионе сложностью подсчета в условиях задымленности. Соответствующий комментарий властей размещен во вторник на сайте республиканского правительства.

Ранее в министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщили, что в Якутии по состоянию на 8 июня действует несколько пожаров, и данные региона о площади, пройденной огнем, отличаются от данных, полученных со спутника - из информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру в связи с предоставлением недостоверных данных о площади, пройденной лесными пожарами в Якутии, а также в Иркутской области.

"В настоящее время ввиду воздействия неблагоприятных метеорологических условий на местах действия лесных пожаров наблюдается сильная задымленность территорий, не позволяющая произвести оценку пройденных лесными пожарами площадей на землях лесного фонда. По мере ликвидации лесных пожаров уточнение таких площадей будет осуществляться в соответствии с методикой", - говорится в сообщении со ссылкой на Минэкологии Якутии.

Кроме того, по мнению властей регионы, "замеры площадей лесных пожаров проводятся только после их ликвидации", с использованием космических снимков среднего, высокого разрешения, предоставляемых отделом анализа и прогнозирования Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства ФБУ "Авиалесоохрана". В регионе напомнили, что система мониторинга гослесфонда разделяется на две зоны: первую, где принимаются меры по тушению, и вторую - зону контроля, где речь идет о труднодоступных, удаленных местах.

"Учет площадей лесных пожаров на труднодоступных и удаленных территориях осуществляется по данным ИСДМ-Рослесхоз. В связи со значительными площадями лесных пожаров по данным ИСДМ-Рослесхоз вынуждены проверить информацию авиационным способом в некоторых случаях. В результате данные по площади ИСДМ-Рослесхоз не находят своего подтверждения. Данный метод уточнения площадей невозможно применить массово на всей территории зоны контроля ввиду больших финансовых расходов и ограниченного радиуса действия авиации (217 тыс. га)", - отметили в Якутии.

В Минэкологии региона отметили, что сейчас ведется работа по уточнению площадей, пройденных пожарами. "По окончании указанных работ акты инструментальных замеров площадей будут представлены в ФДС-Рослесхоз в установленном порядке и сроки", - говорится в сообщении.

Лесные пожары в Якутии

Во вторник в Telegram-канале зампреда правительства Якутии Ольги Балабкиной появилось сообщение о том, что в республике действует 22 природных пожара на площади более 6,9 тыс. га, в то время как на сайте ФБУ "Авиалесоохрана" сообщалось о 31 пожаре на площади 9 тыс. га. Вечером в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии сообщили, что на территории региона действует 32 природных пожара на площади свыше 13 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.