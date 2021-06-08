Женщина в ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей

ТАСС, 8 июня. 37-летняя Госиаме Ситоле из Южно-Африканской Республики (ЮАР) родила сразу 10 детей, что стало новым достижением Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщила во вторник газета Pretoria News.
EXCLUSIVE: A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month.https://t.co/YwXvpbpP6p— IOL News (@IOL) June 8, 2021
УЗИ-обследование показывало, что у жительницы города Экурулени могут родиться восемь детей. Однако в результате кесарева сечения на свет появились семь мальчиков и три девочки.
До этого женщина уже стала мамой двойни.
Предыдущее достижение в Книге рекорде Гиннесса принадлежало жительнице Мали, которая в мае родила девять детей.