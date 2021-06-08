Картины Айвазовского и Ларионова продали в Лондоне за более чем $1 млн каждую

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Картины Ивана Айвазовского (1817-1900) и Михаила Ларионова (1881-1964) ушли в британской столице с молотка за суммы, превышающие $1 млн. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов произведениями русского искусства, которые проводит во вторник аукционный дом Sotheby's.

Созданный в 1858 году ночной пейзаж мариниста Айвазовского был реализован за £983 тыс. ($1,39 млн), что практически вдвое превысило оценочную стоимость полотна. Она составляла £300-500 тыс.

Еще одна работа Айвазовского того же года под названием "Становище пастухов" была продана за £252 тыс. ($355 тыс.).

Созданная в 1902 году Ларионовым картина "Обнаженная" нашла нового владельца за £862 тыс. ($1,2 млн). Как отмечали в аукционном доме в преддверии торгов, полотно "обладает сходством с другими картинами Ларионова 1907-1908 годов", которые считаются "важнейшим периодом в становлении художественной манеры живописца".

Стоимость еще одной реализованной работы вплотную приблизилась к отметке в $1 млн. Речь идет о двух фанерных панелях, которые русский театральный художник Сергей Судейкин (1882-1946) подготовил в 1916 году для "Привала комедиантов", артистического пристанища на Марсовом поле в Петрограде. Лот был продан за £680,5 тыс. ($963 тыс.), почти в четыре раза превысив верхнюю границу эстимейта, составлявшего £180 тыс. ($255 тыс.).

"Русские торги" проходят в британской столице два раза в год: в конце мая - начале июня и в конце ноября - начале декабря. Участие в них принимают также аукционные дома Christie's, MacDougall's и Bonhams.