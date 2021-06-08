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Пандемия COVID-19

Минздрав Словакии разрешит прививаться "Спутником V" гражданам старше 60 лет

Пока пройти вакцинацию российским препаратом могут жители младше этого возраста
© Донат Сорокин/ТАСС

ПРАГА, 8 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Словакии снимет установленное в республике возрастное ограничение на прохождение вакцинации российским препаратом "Спутник V", разрешив прививаться им жителям страны старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Зузана Элиашова, слова которой привело Словацкое телевидение.

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"Минздрав разрешит делать прививки "Спутником V" и гражданам старше 60 лет", - отметила она, напомнив, что пока пройти вакцинацию российским препаратом могут лишь жители республики в возрасте от 18 до 60 лет.

В Словакии вакцинация "Спутником V" началась в прошедший понедельник. Более 4,5 тыс. жителей страны ожидают прививок этим препаратом.

"Спутник V" поступил в республику 1 марта. Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство которой выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в стране и привела к отставке с поста премьер-министра Игора Матовича, переместившегося в кресло вице-премьера и министра финансов.

Теги
СловакияРоссияПандемия COVID-19
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