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В Роспотребнадзоре рассказали о выработке антител у привитых "Эпиваккороной"

Вакцину зарегистрировали 14 октября 2020 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Достаточное количество антител к коронавирусу выработалось у 95,8% вакцинированных препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщил во вторник заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-1".

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"У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а у 4,2% среди вакцинированных имели нулевые антитела", - сказал он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о возможности измерения уровня антител к коронавирусу после прививки вакциной "Эпиваккорона" в коммерческих лабораториях.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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