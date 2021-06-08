Эксперт: тест-системы могут не определять наличие антител при прививке "Эпиваккороной"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Чувствительность коммерческих тест-систем может быть недостаточной для определения необходимых для защиты от коронавируса антител, вырабатываемых после вакцинации "Эпиваккороной". Об этом заявила во вторник заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в эфире телеканала "Россия-1" .

"Коммерческие тест-системы могут не иметь достаточной чувствительности для определения того небольшого пула антител <...>, который и необходим для защиты от вируса", - сказала она.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что тестирование на антитела после вакцинации "Эпиваккороной" станет доступно и в коммерческих лабораториях.

"Эпиваккорона" - однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработчиком которой является научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". "Эпиваккорона" стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.