Кошка из петербургской библиотеки стала лучшей служебной кошкой России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Кошка Муся, живущая Центральной городской публичной библиотеке имени Владимира Маяковского в Петербурге, признана лучшей служебной кошкой России по итогам премии-переписи котов, которые "работают" в культурных учреждениях, магазинах и других организациях. Об этом сообщается в официальной группе во "ВКонтакте" организатора конкурса - "Республики котов и кошек", объединяющей музей кошки и два котокафе в Петербурге.

"Всего в голосовании приняло участие 4 166 человек. Абсолютный лидер открытого голосования, лучшая служебная кошка России - Муся (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, СПб)", - говорится в сообщении.

Лучшим служебным котом Петербурга признан Матрос Васильевич - обитатель судостроительного завода "Северная верфь". Организаторы приветствовали пушистых лауреатов премии-переписи в ходе прямой трансляции на странице во "ВКонтакте".

Конкурс имел несколько номинаций, в некоторых из них был выбран главный победитель, забравший гран-при, а также лауреаты. Так, в номинации "Мяузейный кот" гран-при взял кот Пас из Музея истории и культуры в Республике Коми. Лауреатом I степени стал Василий, обитатель музея "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны" в Смоленске. Лауреатом II степени объявлена знаменитая хранительница Петропавловского собора - кошка Капитолина. Кошка Музя - представительница Монумента героическим защитникам Ленинграда - стала лауреатом III степени.

Гран-при среди театральных котов забрал Федор из петербургского Театра дождей, а лучшим замковым котом признан Филимон из Выборгского замка. Кот Томас из Научно-технического музея имени Бардина в Новокузнецке стал лучшим служебным котом Сибири. Особым диплом хранителя храма отмечен кот Тарлан из петербургского дацана.

Коты культурных учреждений также стали лауреатами в номинации "Библиокотики". Премия-перепись учла и котов, живущих не в культурных пространствах, - в ходе голосования были выбраны лучшие "Пушистые котрудники": дипломами отмечены пушистые сотрудники магазина, фотостудии. Лауреатом 1 степени в номинации "Душа котлектива" стал кот Моисей, живущий в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

О "Республике котов и кошек"

Итоги премии-переписи были подведены в день рождения "Республики кошек" - первому в Европе котокафе исполнилось 10 лет. В "Республике" посетители могут играть с животными, фотографировать их или даже забрать к себе жить. Кроме того, за время существования котокафе около двух десятков котов перешли "на работу" в учреждения культуры Петербурга - в музеи, театры, библиотеки.

О конкурсе

Премия-перепись котов стартовала 1 марта в День кошек. По ее итогам будет составлен путеводитель с описанием пушистых участников переписи. Акция направлена на привлечение внимания людей к проблемам животных, живущих в мегаполисе. Цель конкурса - пропаганда гуманного обращения с животными.