Минпросвещения: введение обязательного цифрового портфолио для школьников не планируется

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не планирует вводить обязательное цифровое портфолио с достижениями учеников. Об этом сообщил во вторник директор департамента цифровой трансформации и больших данных министерства Павел Кузьмин в эфире телеканала "Россия-24".

"Вести ли такое цифровое портфолио или продолжать его вести в аналоговом виде, то есть накапливать бумажные дипломы, - это опять-таки решение семьи. Никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется", - сказал он.