Выручка Sotheby's от продаж русских картин составила почти $14 млн

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выручка Sotheby's от продажи картин русских художников в Лондоне составила £9,7 млн ($13,7 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник глава департамента русской живописи аукционного дома Рето Барметтлер, подводя итоги торгов, проходивших с 2 июня исключительно в режиме онлайн.

"Показанный результат стал самым высоким, который когда-либо достигался на "русских торгах" в режиме онлайн", - сообщил Барметтлер. Эта сумма не включает в себя предметы декоративно-прикладного искусства, итоги по которым будут подведены в среду. "Это показывает, что онлайн-продажи действуют очень хорошо, если брать в расчет, что происходит во время пандемии, все эти ограничения на поездки", - добавил представитель аукционного дома.

Топ-лотом торгов стали картины Ивана Айвазовского (1817-1900) и Михаила Ларионова (1881-1964), преодолевшие отметку в $1 млн. Созданный в 1858 году ночной пейзаж кисти прославленного мариниста Айвазовского был реализован за £983 тыс. ($1,39 млн), что практически вдвое превысило оценочную стоимость полотна. Она составляла £300-500 тыс.

Написанная в 1902 году Ларионовым картина "Обнаженная" нашла нового владельца за £862 тыс. ($1,2 млн). Как отмечали в аукционном доме в преддверии торгов, полотно "обладает сходством с другими картинами Ларионова 1907-1908 годов", которые считаются "важнейшим периодом в становлении художественной манеры живописца".

Стоимость еще одной реализованной работы вплотную приблизилась к отметке в $1 млн. Речь идет о двух фанерных панелях, которые русский театральный художник Сергей Судейкин (1882-1946) подготовил в 1916 году для "Привала комедиантов", артистического пристанища на Марсовом поле в Петрограде. Лот был продан за £680,5 тыс. ($963 тыс.), почти в четыре раза превысив верхнюю границу эстимейта, составлявшего £180 тыс. ($255 тыс.).

"Русские торги" проходят в британской столице два раза в год: в конце мая - начале июня и в конце ноября - начале декабря. Участие в них принимают также аукционные дома Christie's, MacDougall's и Bonhams. Общая выручка Christie's по итогам торгов предметами русского искусства, прошедших в понедельник, составила £6,2 млн ($8,7 млн).