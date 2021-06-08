Осужденного в Москве американца Рида госпитализировали в тяжелом состоянии с COVID-19

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Американский студент Тревор Рид, осужденный за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказала во вторник невеста гражданина США Алина Цыбульник.

"Он помещен в больницу при СИЗО-1. Насколько я знаю, состояние Рида тяжелое, у него коронавирусная инфекция. Нам не дают возможности передать ему лекарства, также мы не знаем, какую именно помощь он там получает", - сказала Цыбульник.

Головинский суд Москвы прошлым летом признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья), назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. Рид обжаловал приговор. Он не признает себя виновным и утверждает, что не помнил, как произошел его конфликт с полицейскими из-за алкогольного опьянения.

Проведение заседания по жалобе Рида неоднократно откладывалось из-за назначения американцу дополнительных экспертиз и состояния его здоровья. О заболевании осужденного в СИЗО номер 5 ("Водник") сообщалось в конце мая.