В России число обучающихся во вторую смену школьников выросло в 1,3 раза с 2018 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Количество школьников, которые обучаются во вторую смену, выросло с 1,9 млн в 2018 году до 2,5 млн в 2020 году. Такие данные содержатся в докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2020 году, опубликованном во вторник на сайте кабмина.

"Актуальной продолжает оставаться проблема обучения в школах в две и три смены. В 2020/21 учебном году численность обучающихся в одну смену составила около 13,9 млн человек, во вторую смену - 2,5 млн человек, 18,1 тыс. детей учатся в третью смену", - говорится в материалах.

Согласно докладу, в настоящее время система образования охватывает более 30,5 млн детей и молодежи, включая 7,4 млн дошкольников всех возрастных категорий: от 3 до 7 лет - 6,4 млн человек, от 2 месяцев до 3 лет - 1 млн человек; 16,9 млн школьников, 3,3 млн студентов в системе среднего профессионального образования и 4 млн студентов в системе высшего образования, в том числе по очной форме обучения - 2,4 млн человек.

В докладе отмечается, что сегодня сохраняется тенденция роста количества обучающихся в общеобразовательных организациях - в 2020 году на 328,1 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.