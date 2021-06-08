Врио главы Дагестана предложил уволиться главам районов, где плохо организована вакцинация

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов резко раскритиковал темпы вакцинации от нового коронавируса в республике и предложил уволиться главам районов, в которых плохо организован этот процесс.

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Меликов заявил, что Дагестан занимает одно из последних мест в рейтинге регионов по темпам вакцинации.

"Давайте так договоримся с вами, по-джентльменски. Следующий оперативный штаб будем проводить, пять глав [муниципальных] образований, которые займут последние места, просто напишут заявления с таким обоснованием: "Я не в состоянии управлять муниципальным образованием, потому как не в состоянии обеспечить безопасность населения, проживающего в моем районе". И по-честному уйдет этот руководитель", - обратился Меликов к главам районов.

По данным оперштаба, за последние сутки в Дагестане выявили 53 случая заражения COVID-19. Всего в республике зафиксировано 34 023 случаев инфицирования, на самоизоляции находятся 1 952 человек, 1 495 умерли.