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Школьники в 2022 году будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным моделям

В докладе правительства говорится, что модели ЕГЭ 2022-2024 годов будут поэтапно изменяться с учетом результатов экзаменов текущего учебного года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Выпускники школ в 2022 году будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новым экзаменационным моделям. Это следует из доклада правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2020 году, опубликованного во вторник на сайте кабмина.

Российские школы с 2011 года постепенно переходят на работу по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного общего образования.

"В 2022 году обучающимся 11-х классов предстоит сдавать экзамены по новым моделям КИМ [контрольных измерительных материалов] ЕГЭ на основе ФГОС среднего общего образования", - сообщается в докладе. Экзаменационные модели ЕГЭ 2022-2024 годов будут поэтапно изменяться на основе перспективных моделей контрольных измерительных материалов с учетом результатов экзаменов текущего учебного года.

Контрольные измерительные материалы представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, указано на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений.

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