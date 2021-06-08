В Ленобласти обнаружили танк времен Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Танк времен Великой Отечественной войны обнаружен в Тосненском районе Ленобласти. В боевой машине сохранились боеприпасы, сообщили во вторник в пресс-службе правительства области.

"На месте военного захоронения в поселке им. Тельмана, том самом, где собственник до [начала] строительства не допустил обследования территории, обнаружен танк с боеприпасами. Теперь поисковики работают здесь вместе со следователями", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном следственном управлении СК РФ сообщали, что в мае в поселке им. Тельмана нашли останки нескольких человек во время земляных работ. Останки, по предварительным данным, принадлежали погибшим во время Великой Отечественной войны.

На место обнаружения выезжали следователи СК. По версии следствия, сотрудники частной компании проводили земляные работы в поселке им. Тельмана в Тосненском районе региона и обнаружили костные останки людей, которые указывали, что в этом месте находится захоронение советских воинов времен Великой Отечественной войны. Однако, как полагают в СК, работы решили не останавливать, а останки вместе с грунтом вывезли с места работ. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений группой лиц").