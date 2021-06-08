{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Reuters: США изменили рекомендации для путешественников в связи с коронавирусом

Уровень ограничений для России снизился до третьего уровня, при котором рекомендуется совершать путешествия в страну только при условии полной вакцинации

ТАСС, 8 июня. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ослабил ограничения для путешественников, выезжающих в ряд стран, включая Россию, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его данным, Центр по контролю и профилактике заболеваний обновил рекомендации на своем сайте в понедельник, понизив максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну. Уровень ограничений для России также снизился с четвертого, который предусматривал полный отказ от поездок, до третьего уровня, при котором рекомендуется совершать путешествия в страну только при условии полной вакцинации или пересмотреть свой маршрут.

Помимо России, третий уровень ограничений теперь действует для Франции, Эквадора, Филиппин, Южной Африки, Канады, Мексики, Испании, Швейцарии, Турции, Украины, Гондураса, Венгрии и Италии. Уровень опасности еще для 50 стран понижен до первого, самого низкого.

Как сообщает Reuters, в Госдепартаменте США заявили, что пересматривают свои рекомендации по поездкам, чтобы отразить изменения, произведенные CDC. Во вторник Госдепартамент понизил рейтинги опасности из-за коронавируса более чем для 90 стран и территорий, в том числе для Японии, где 23 июля стартуют Олимпийские игры.

Теги
СШАРоссияПандемия COVID-19
В рейтинг лучших вузов мира по версии QS вошли 48 российских университетов
Лидером рейтинга от РФ остается МГУ
В рейтинг лучших вузов мира по версии QS вошли 48 российских университетов
Читать полностью