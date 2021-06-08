Reuters: США изменили рекомендации для путешественников в связи с коронавирусом

ТАСС, 8 июня. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ослабил ограничения для путешественников, выезжающих в ряд стран, включая Россию, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

По его данным, Центр по контролю и профилактике заболеваний обновил рекомендации на своем сайте в понедельник, понизив максимальный уровень опасности для поездок в 61 страну. Уровень ограничений для России также снизился с четвертого, который предусматривал полный отказ от поездок, до третьего уровня, при котором рекомендуется совершать путешествия в страну только при условии полной вакцинации или пересмотреть свой маршрут.

Помимо России, третий уровень ограничений теперь действует для Франции, Эквадора, Филиппин, Южной Африки, Канады, Мексики, Испании, Швейцарии, Турции, Украины, Гондураса, Венгрии и Италии. Уровень опасности еще для 50 стран понижен до первого, самого низкого.

Как сообщает Reuters, в Госдепартаменте США заявили, что пересматривают свои рекомендации по поездкам, чтобы отразить изменения, произведенные CDC. Во вторник Госдепартамент понизил рейтинги опасности из-за коронавируса более чем для 90 стран и территорий, в том числе для Японии, где 23 июля стартуют Олимпийские игры.