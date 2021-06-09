МГУ и МФТИ возглавили рейтинг лучших вузов России по версии RAEX

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" возглавили рейтинг лучших вузов России по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). В первую пятерку также попали Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", говорится в сообщении агентства, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Пять лучших вузов страны сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил рейтинг МГУ им. М. В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. МГУ лидирует по всем трем группам критериев рейтинга: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность", - сообщается в материалах.

Отмечается, что НИЯУ МИФИ получил высокую оценку за научно-исследовательскую деятельность, СПбГУ - за качество образования, НИУ ВШЭ - за востребованность выпускников у работодателей, МФТИ - за качество образования и научную деятельность.

В топ-10 рейтинга произошли изменения по сравнению с прошлым годом: МГТУ им. Н. Э. Баумана поменялся местами c МГИМО, поднявшись с седьмого места на шестое. С девятого на восьмое место поднялся Томский политехнический университет (ТПУ). Эксперты объясняют рост МГТУ им. Н. Э. Баумана повышением уровня зачисленных абитуриентов и интенсификацией сотрудничества с работодателями, в свою очередь, ТПУ продемонстрировал более динамичный рост статистических показателей образовательной деятельности.

Всего в рейтинг вошли университеты из 31 региона России, лидером по количеству участников является Москва: 32 вуза из первой сотни находятся в столице (31 годом ранее). Широко представлены Санкт-Петербург (11 вузов), Московская и Томская области (по пять вузов) и Татарстан (четыре вуза). По три университета из числа лучших расположены в Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Тюменской областях.

Выводы

Итоги рейтинга показали, что вызванные пандемией ограничения притормозили рост доли иностранных студентов в российских университетах: за год она увеличилась незначительно, с 11,7% до 11,9%. Средняя доля студентов, проходящих стажировки за рубежом, из-за закрытия границ сократилась с 0,78% до 0,66%, сообщается в материалах.

В 2020 году уменьшился объем средств, привлеченных вузами за счет программ дополнительного профессионального образования - в расчете на один университет показатель снизился с 142,7 млн рублей до 130,7 млн рублей. Представители вузов считают этот откат временным и рассчитывают на довольно быстрое восстановление рынка за счет отложенного спроса, говорится в материалах. Кроме того, за прошедший год в целом по РФ доступность высшего образования повысилась, процент первокурсников в учебных заведениях из рейтинга RAEX-100, зачисленных на бюджет, вырос: в 2020-2021 году он составил в среднем 58,4%, тогда как годом ранее был 56,8%.

"Национальные рейтинги имеют возможность оперативно реагировать на изменения в высшем образовании и отражать в системе критериев приоритеты, заданные государством. Так, мы уже измерили влияние пандемии на университеты - например, зафиксировали "пробуксовку" показателей международной интеграции, улучшавшихся все предыдущие годы, и сокращение объемов дополнительных профессиональных программ", - отметил генеральный директор агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Гришанков, слова которого приводятся в материалах.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При его составлении оценивается качество образования в вузах, востребованность работодателями выпускников вуза, уровень научно-исследовательской деятельности. Всего в рейтинге используются 43 показателя. При его подготовке анализировались также результаты опросов свыше 70 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.