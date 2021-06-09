{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики предупредили москвичей о граде и грозах в ближайшие дни

Температурный фон будет в пределах климатической нормы, сообщили в Гидрометцентре

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кратковременные дожди продолжат идти в столице, но они будут сопровождаться грозами и градом в ближайшие дни. Однако похолодания не предвидится - температура днем будет 20-25 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дожди кратковременные продолжатся. Прогнозируются также условия для грозовой деятельности в ближайшие дни - 9, 10, 11 июня. Будут условия даже для града, потому что будет очень высокое развитие облаков, но погода будет все-таки летнего типа", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что температурный фон в ближайшие пять дней будет в пределах климатической нормы. Ночная температура будет 10-15 градусов тепла, дневная - 20-25 градусов тепла. Кроме того, солнце будет достаточно часто баловать москвичей несмотря на дожди, грозы и град.

Теги
Россия
Монету и марки нумизмата и филателиста Вайцмана продали на аукционе Sotheby's за $32 млн
Речь идет о золотой монете "Двойной орел" 1933 года выпуска, комплекте из четырех марок почтовой службы США 1918 года "Перевернутые Дженни" с уникальной опечаткой и марке, выпущенной на территории нынешней Гайаны в середине XIX века
Читать полностью