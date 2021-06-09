Синоптики предупредили москвичей о граде и грозах в ближайшие дни

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кратковременные дожди продолжат идти в столице, но они будут сопровождаться грозами и градом в ближайшие дни. Однако похолодания не предвидится - температура днем будет 20-25 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дожди кратковременные продолжатся. Прогнозируются также условия для грозовой деятельности в ближайшие дни - 9, 10, 11 июня. Будут условия даже для града, потому что будет очень высокое развитие облаков, но погода будет все-таки летнего типа", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что температурный фон в ближайшие пять дней будет в пределах климатической нормы. Ночная температура будет 10-15 градусов тепла, дневная - 20-25 градусов тепла. Кроме того, солнце будет достаточно часто баловать москвичей несмотря на дожди, грозы и град.