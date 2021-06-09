Монету и марки нумизмата и филателиста Вайцмана продали на аукционе Sotheby's за $32 млн

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Золотая монета и пять марок известного нью-йоркского филателиста и нумизмата Стюарта Вайцмана ушли с молотка на аукционе Sotheby's более чем за $32 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

На проходивших во вторник специальных торгах Sotheby's участвовали три лота из личной коллекции Вайцмана: золотая монета "Двойной орел" 1933 года выпуска, комплект из четырех марок почтовой службы США 1918 года "Перевернутые Дженни" с уникальной опечаткой и марка, выпущенная на территории нынешней Гайаны в середине XIX века. Монета с изначальным номиналом $20 ушла с молотка за $18,87 млн, комплект "Перевернутых Дженни", чей изначальный номинал составлял 24 цента, был продан за $4,86 млн, а марка была продана за $8,3 млн.

Все три предмета уникальны: принадлежавший Вайцману "Двойной орел" 1933 года - единственная монета из серии, которую американские власти позволили иметь в частной коллекции, остальные переданы музеям или являются собственностью Монетного двора США. Комплект марок начала XX века с уникальной опечаткой - перевернутым оттиском биплана - считается одним из самых ценных в кругах американских филателистов, а гайанская марка, выпущенная в 1856 году, когда страна еще была британской колонией, называется некоторыми экспертами "Моной Лизой" филателии.

Средства, вырученные от предметов из коллекции Вайцмана, который заработал свое состояние на производстве дорогой обуви, будут распределены между несколькими благотворительными фондами. Как отмечает газета The New York Times, 79-летний Вайцман за последние 20 лет сосредоточился на поиске и покупке уникальных монет и марок, однако в марте этого года решил выставить их на продажу. "Ему нравилось их собирать, он захотел получить удовольствие при их продаже и он определенно его получил", - приводит издание слова представителя аукционного дома.