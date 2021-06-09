Математики из СПбГУ повысили точность своей модели распространения коронавируса в 10 раз

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) построили новую математическую модель развития пандемии коронавируса, добавив в нее новую характеристику, и увеличили ее точность в 10 раз по сравнению со своей предыдущей разработкой. Об этом сообщает газета " Известия ".

Ученые предлагают добавить в расчеты новую характеристику, которая "будет математически связывать общее количество инфицированных в конкретный момент в прошлом и общее количество выздоровевших или умерших людей к выбранному дню". Ученые сравнили модель развития пандемии за прошедшее время, сгенерированное на основе модели, с реальной статистикой - точность новой модели выросла в 10 раз.

"Если мы заранее будем понимать, сколько человек будет болеть в будущем, то станем точнее планировать необходимые потребности в койках и медицинском оборудовании", - пояснил "Известиям" руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

В настоящий момент, пишет газета, модель находится в стадии доработки, и с ее помощью прогнозов строить нельзя. В разговоре с "Известиями" Захаров предположил, что тенденция роста числа заболевших не изменится по сравнению с апрелем и маем и количество зараженных будет увеличиваться на 18% в месяц.