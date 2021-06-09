Синоптики предупредили о заморозках в нескольких регионах в ближайшие дни

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ночные заморозки прогнозируются в Пермском крае, Свердловской, Курганской, Иркутской, Томской и Архангельской областях, а также в республиках Коми и Карелия. Особенно "приличные" заморозки ожидают Тюменскую и Омскую области, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заморозки ожидаются в Пермском крае до минус 2 градусов, в Свердловской, Курганской областях - тоже до минус 2 градусов, в Иркутской области - аналогичная ситуация. На юге Западной Сибири заморозки и вовсе приличные: если в Томской области еще до 2 градусов, то в Тюменской, Омской областях - до минус 5 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночные заморозки в этих регионах будут наблюдаться до 10-12 июня включительно.

Понижение температуры до отрицательных значений также прогнозируется в Архангельской области, Коми и Карелии. "На севере Архангельской области и Коми заморозки до минус 3 градусов. Кроме того, на севере Карелии до минус 1 градуса", - отметил метеоролог.